Il settore eSport italiano ha la sua prima SpA: Mkers

Mkers, l’azienda avente tra i proprietari Daniele De Rossi ed Alessandro Florenzi, a distanza di quattro anni dalla sua fondazione, diventa la prima S.p.A eSportiva italiana della storia. L’operazione, partita il 17 maggio e assistita dallo studio legale Tonucci&Partners e dall’advisor Aetos Partners, è avvenuta in concomitanza con l’apertura del Round B che porta a oltre due milioni di euro il totale raccolto ad oggi.

Luca Beccaceci, neo Amministratore Delegato di Mkers, invece, pone l'accento sul lancio dei nuovi asset digitali: "essere la prima Società per Azioni nel nostro settore ci riempie di orgoglio. Ma siamo solo ai nastri di partenza: tra i nostri prossimi obiettivi abbiamo da un lato il consolidamento del nostro percorso di crescita, mentre dall’altro il lancio di Escout.gg, la piattaforma di Scouting targata Mkers che permetterà a tutti gli appassionati di gaming competitivo di iniziare un percorso professionistico, avvicinando al contempo le più importanti realtà del settore. Uno strumento che crediamo fortemente possa rivelarsi utile a tutti gli operatori del mondo eSport."

Un passaggio fondamentale questo per la crescita del panorama italiano, che si allinea così ai livelli internazionali. Ne sono esempi il celebre team danese Astralis, che - dopo essersi quotato nella borsa locale - è sbarcato anche negli Stati Uniti e Guild Esports, team fondato da David Beckham, che nel settembre 2020 riuscì a raccogliere ben 41.2 milioni di euro quotandosi al LSE. O ancora VSPN, società specializzata nell’organizzazione di tornei eSport, la quale ha chiuso recentemente un round di finanziamento di serie B da 100 milioni di dollari, con la partecipazione di brand internazionali del calibro di Tencent, Tiantu Capital, SIG e Kuaishou. Un trend che all’estero si poteva dire considerato, ma che restava inesplorato all’interno dei confini nazionali fino ad oggi, fino alla scelta operata da Mkers. La società sta vivendo un momento estremamente florido per l’azienda: il fatturato ottenuto nel corso del 2020 è cresciuto di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, malgrado l'impossibilità di sfruttare tutto l’apparato degli eventi live a causa della pandemia. La proiezione per il 2021 vede Mkers raddoppiare il valore del venduto, consentendo all’azienda di proseguire nel proprio percorso di crescita e di considerarsi leader del mercato italiano.

Secondo il IV Rapporto sugli Esports in Italia 2021 di Idea, sono circa 1.620.000 le persone che dichiarano di seguire un evento esports più volte durante la settimana. Da notare che il 20% ha iniziato a seguire gli eSports nell’ultimo anno, dato significativo se confrontato con altri mercati stranieri, 9% la Francia e 7% il Regno Unito. Ma come ha dichiarato il Presidente, Marco Saletta “In questi anni diversi progressi sono stati fatti, ma ancora molto c’è da fare per continuare a crescere insieme.”