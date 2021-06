Covid: Mattarella, 'pandemia non sconfitta, avanti con riforme per ripresa economica' (2)

(Adnkronos) - "Poiché la Costituzione affida opportunamente allo Stato la responsabilità di individuare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e la competenza in materia di profilassi internazionale, l’impegno convergente di Stato e Regioni -ha ricordato ancora il Presidente della Repubblica- è stato necessariamente alla base dell’azione di contrasto alla pandemia".

"Questa collaborazione ha salvaguardato gli interessi vitali della collettività durante la drammatica emergenza che stiamo attraversando ancora. La dialettica –del resto legittima e fisiologica– non è mancata ma, come era indispensabile, nei momenti decisivi si è ricomposta nel superiore interesse dell’Italia. Do volentieri atto ai governi delle Regioni -ha concluso Mattarella- dell’alto senso di responsabilità dimostrato in questi mesi, privilegiando le esigenze di unità e di coesione rispetto a rivendicazioni settoriali".