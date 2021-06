Covid Israele, torna obbligo mascherina al chiuso

(Adnkronos) - Dalla prossima settimana in Israele tornerà l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi al chiuso. Lo ha annunciato il coordinatore nazionale della strategia anti-coronavirus, Nachman Ash, come mossa per arginare l'aumento dei contagi nel Paese.

Nel corso di un briefing con i giornalisti, Ash ha spiegato che finora oggi sono stati diagnosticati 123 nuovi contagi, in particolare a Kfar Saba, Ramla e Herzliya. Ash ha quindi raccomandato di evitare i viaggi non essenziali all'estero, soprattutto per le persone non vaccinate.