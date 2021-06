Agrigento: Miccichè, 'mai stato a finale Champions a Cardiff o ricevuto i biglietti gratis'**

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - "Ma quali biglietti gratis per la finale della Champions in Galles? Io non sono mai stato a Cardiff nella mia vita, non sono mai entrato in quella città e non sono stato a quella partita Juventus-Real Madrid. L'unico biglietto di una partita della Juve l'ho avuto da un mio amico torinese che mi ha ceduto l'abbonamento". Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, indagato per violazione del finanziamento ai partiti nell'ambito dell'inchiesta su Girgenti Acque, in una intervista all'Adnkronos, smentisce con forza quanto ricostruito nel provvedimento del fermo della Procura di Agrigento.

Secondo i magistrati che hanno emesso il fermo dell'ex patron di Girgenti Acque Marco Campione e altre sette persone, nel giugno di quattro anni fa, Miccichè avrebbe assistito alla partita della finale di Champions grazie ai biglietti in tribunale regalati proprio da Campione.

"Risulta difficilmente comprensibile il motivo per il quale una società concessionaria di un servizio pubblico - scrivono i pm nel fermo - come la Girgenti Acque abbia pagato a Gianfranco Miccichè voli aerei, pernottamenti e due biglietti per la finale di Coppa dei Campioni di calcio del 3 giugno 2017 in Galles". "Nulla di tutto ciò - dice Miccichè - mai stato a quella finale di Champions".