Ac: Ingroia-Granato-Crucioli, 'insieme per alternativa di sistema'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Ho messo a disposizione di 'L'Alternativa C'è' convintamente il simbolo di Popolo per la costituzione. Ci sono tantissime affinità e anche identità con i programmi, le idee, gli obiettivi politici e strategici tra 'L'Alternativa C'è' e Popolo per la Costituzione. C'è voglia di opposizione nel Paese, di un'alternativa che non è adeguatamente rappresentata nei palazzi della politica. Credo che finalmente possa nascere quello per cui ho lavorato in tutti questi anni, costruire un polo alternativo a chi ha sgovernato il Paese fino ad oggi". Lo ha sottolineato Antonio Ingroia, presidente di Popolo per la Costituzione, durante la conferenza stampa di presentazione dell'unione dei due simboli, alla quale hanno partecipato i senatori e diversi deputati di 'L'Alternativa C'è'.

"L'associazione dei due simboli ha una motivazione tecnica -ha spiegato- la senatrice Bianca Laura Granato - La componente parlamentare nel Gruppo Misto può nascere solo in associazione a un simbolo che si sia presentato alle ultime elezioni. Ma con Antonio Ingroia abbiamo verificato un'affinità politica e progettuale che lascia ben sperare in un percorso che potrebbe portare alla costituzione di un terzo polo, di alternativa ai partiti di sistema di centrodestra e centrosinistra che oggi governano tutti insieme".