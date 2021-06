Risanamento: avvia bonifica Milano Santa Giulia per 80 mln

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - Concluso l’iter urbanistico di approvazione della variante al masterplan, il gruppo immobiliare Risanamento ha affidato all’ati Suez-Semp le attività di bonifica ambientale dell’area Milano Santa Giulia di Milano per più di 80 milioni di euro. Di questa somma circa 64 milioni di euro sono relativi alle attività di bonifica e circa 18 milioni di euro andranno alle attività di riempimento.

"L’operazione - spiega una nota - rappresenta uno dei maggiori progetti di recupero ambientale urbano d’Europa e un nuovo incarico di rilievo per Suez, assunto grazie alla sua consolidata esperienza a livello europeo in materia di smaltimento rifiuti e decontaminazione del suolo". Il quartiere ospiterà una zona residenziale con 3mila alloggi, un business center con uffici, un grande parco e delle aree verdi, oltre a negozi e spazi ricreativi. Accoglierà poi il “Pala Italia”, l’Arena che diventerà simbolo della scena musicale e sportiva italiana, in cui si terranno alcune competizioni delle Olimpiadi invernali del 2026.

La bonifica sarà per fasi successive, la prima delle quali consentirà la realizzazione dell’arena in tempo utile per il suo utilizzo a servizio delle Olimpiadi Milano Cortina. Per tre anni e mezzo, in un’area di 64 ettari, saranno bonificati 1,2 milioni di metri cubi di terra; altre 300.000 tonnellate di terra e materiali vari saranno trattate all’interno della rete infrastrutturale degli appaltatori per smaltirle o valorizzarle.