Omofobia: Verducci, 'da Draghi parole necessarie e inequivocabili'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha scandito parole necessarie e inequivocabili. Il Parlamento italiano è autonomo nelle sue scelte, nel pieno rispetto del dettato della nostra Costituzione. L'auspicio, da parte mia, è che già stasera finalmente il Ddl Zan venga calendarizzato in Senato e che venga approvato quanto prima così come uscito dalla Camera, in modo che entri subito in vigore una legge che è fondamentale contro le discriminazioni". Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Antidiscriminazioni.