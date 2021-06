Olimpiadi: Malagò, ‘cerimonia commovente dall’inizio alla fine’

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “Atmosfera meravigliosa inelegante fare confronti la cerimonia commovente dall’inizio alla fine. Due mondi sovrapposti olimpico e paralimpico; discorsi dei portabandiera che hanno commosso tutti prescindere. Il presidente della repubblica se possibile dirle è stato più straordinario di sempre per spontaneità e sincerità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lasciando il Quirinale al termine della cerimonia di consegna dei tricolori ai portabandiera in vista dei Giochi di Tokyo 2020. “Tutti viviamo questa situazione di un Olimpiade diversa dalle altre - prosegue Malagò - proprio per questo secondo me nell’essere più complessa sarà anche la più importante in assoluto è io penso anche la più bella”.