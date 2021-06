Maratona delle Dolomiti: l’arte di pedalare sui passi dolomitici

Dopo l’anno di stop, anche la più bella e amata granfondo ciclistica cerca di tornare alla normalità. La macchina organizzativa della Maratona dles Dolomites, giunta alla 34esima edizione, sta perfezionando gli ultimi particolari per consentire ai 9mila cicloamatori, dei quali il 50% stranieri, di correre domenica 4 luglio sui tornanti dei passi dolomitici che dai tempi di Coppi e Bartali hanno fatto la storia del ciclismo.

L’obiettivo principale è quello di garantire la massima sicurezza durante tutto l’evento. Il protocollo messo a punto prevede una serie di obblighi per i partecipanti tra i quali anche il test antigenico presso uno dei Covid Test Center allestiti appositamente per l’evento per chi non ha ancora l’attestato di vaccinazione o il certificato di guarigione.

Per ogni edizione della Maratona viene scelto un tema che contraddistingue l’evento. Quest’anno è l’arte la tematica dedicata alla corsa amatoriale più bella al mondo. E che cosa sono le Dolomiti se non una delle opere più esaltanti di quella che potremmo chiamare l’arte di Madre Natura? Pedalare immersi in tanta bellezza, ognuno al proprio ritmo e senza l’assillo del traffico, è un privilegio per i 9mila iscritti estratti a sorte da oltre 40mila preiscrizioni.

Ciascun partecipante, tornante dopo tornante, trova la propria dimensione sportiva: c’è chi “fa la corsa” e chi si gode il privilegio di faticare alla propria andatura ammirando le montagne patrimonio dell’Unesco.

Con partenza alle ore 6,30 da La Villa il programma prevede i tre collaudati percorsi che si snodano fra i passi dolomitici e paesaggi incantevoli per uno sforzo di pura arte pedalatoria. Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Falzarego, Giau e Valparola questa la successione delle salite del percorso più lungo per 138 km e 4.230 metri di dislivello. Il percorso medio esclude il passo Giau per 106 km e 3.130 metri di dislivello. Il percorso più abbordabile consiste invece nel classico giro del Sellaronda (56 km e 1.780 di dislivello). L’arrivo per tutti è previsto a Corvara.

Con i partecipanti provenienti da 90 diversi Paesi, la Maratona dles Dolomites è un evento di portata mondiale, cresciuta anno dopo anno da quell’ormai lontano 1987 che vide al via della prima edizione 166 arditi cicloamatori per un percorso che all’epoca misurava 175 chilometri ed era nettamente più duro di adesso prevedendo anche la scalata del temibile passo Fedaia.

Della Maratona colpisce non solo lo sforzo sportivo dei partecipanti, ma anche il grande sforzo organizzativo che coinvolge intere vallate confinanti, spesso in disaccordo su altre questioni, ma incredibilmente unite nello sforzo di proporre una competizione di alto livello organizzata su standard di eccellenza e in grado di tracciare una alternativa di mobilità al non più sostenibile traffico motorizzato che invade i passi dolomitici ogni fine settimana d’estate.