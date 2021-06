M5S: Conte, 'con Grillo mai rotto, dialogo continua'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Con Beppe Grillo "non dobbiamo ricucire, non abbiamo mai rotto. Il dialogo c'è ed è continuo". Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, all'Adnkronos. A chi gli domanda quando incontrerà il garante del Movimento, "spero di vederlo presto", replica l'ex premier. Che non risparmia una battuta a chi ha scritto di un partito di Conte, alternativo al Movimento se il rilancio non dovesse andare in porto: "Ve lo do io il partito", scherza l'ex presidente del Consiglio con un sorriso.