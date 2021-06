Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Le battaglie belle e giuste, che partono da pochi, anzi da poche, e diventano di tutte e di tutti. Un passo avanti per l’uguaglianza, che chiedevano da tempo. E che ora deve compiersi al più presto, siamo già in ritardo”. Lo scrive su twitter il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, a proposito dell'approvazione all'unanimità in Commissione Lavoro della legge sulla parità salariale.