Italian Design Brands apre una nuova filiale nel Regno Unito

Italian Design Brands (IDB), il polo italiano dell’arredo e del design italiano di alta qualità, annuncia la costituzione di una filiale a Londra, Italian Design Brands UK Ltd (IDB UK), dedicata al mercato del Regno Unito. La filiale si trova nell’esclusivo quartiere di South Kensington, nella zona sud occidentale di Londra che ospita prestigiosi istituti culturali come il Victoria and Albert Museum.

IDB UK avrà il compito di supportare e promuovere lo sviluppo e la presenza commerciale delle società del Gruppo nel mercato del Regno Unito, quarta area di destinazione a livello mondiale dell’export italiano del Macrosistema Arredamento e Illuminazione, con un valore di oltre 600 milioni di euro. Per IDB, inoltre, si tratta del terzo mercato europeo a livello di export, con un’incidenza di circa il 5% sul fatturato del Gruppo.

Grazie a IDB UK, le aziende del Gruppo, nonché i futuri marchi che si uniranno a IDB, potranno sviluppare e consolidare la propria presenza nel Regno Unito, facendo leva su una piattaforma strutturata che consentirà loro di presidiare il mercato dall’interno per coglierne a pieno le opportunità. L’obiettivo della filiale sarà infatti quello di guidare ed alimentare per le società il network distributivo, garantendo un’attività di coordinamento e gestione strategica in un mercato tutt'oggi di riferimento, sia in termini di domanda interna che di specifica per progetti di design dal respiro mondiale.

La costituzione della nuova filiale londinese si inquadra nella strategia di sviluppo che il Gruppo persegue, basata sulla valorizzazione del potenziale imprenditoriale delle società che ne entrano a far parte. Grazie all’apporto di strutture e competenze per stimolarne la crescita, IDB offre alle sue aziende il vantaggio competitivo di far parte di un grande Gruppo italiano con una più ampia visione strategica, di lungo periodo e di respiro internazionale, pur consentendogli di mantenere la propria identità ed indipendenza.

Amministratore unico di IDB UK è Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB e già Chairman della filiale IDB Suzhou Co. Ltd., affiancato da Manuel Vizcaino-Sanchez, Sales Country Manager con una ricca esperienza commerciale nel mondo del design.

“Dopo aver inaugurato all'inizio del 2020 una prima filiale commerciale in Cina, a Suzhou, siamo molto orgogliosi di annunciare la nuova apertura nel Regno Unito - afferma Andrea Sasso, Chairman e CEO di Italian Design Brands -. A dispetto della Brexit, Londra resta il primo centro mondiale per gli studi di progettazione e il lighting mondiale. Stiamo entrando nel vivo di una importante fase che offrirà grandi opportunità a tutti i marchi del Gruppo e proprio con queste iniziative IDB si conferma nuovamente una fonte di “vitamine” utile per far crescere sane e forti le sue aziende in tutto il mondo”.

“È fondamentale essere presenti e ben strutturati in un mercato tanto importante per il settore – aggiunge Giorgio Gobbi, Managing Director di Italian Design Brands e Amministratore unico di IDB UK -. Dopo un anno difficile per tutti, l’apertura di Londra rappresenta un forte segnale di ripartenza e rispecchia quanto abbiamo sempre detto nel corso degli anni, ovvero la volontà di supportare le singole aziende nello sviluppo internazionale. Non abbiamo intenzione di fermarci, l’obiettivo ora è sbarcare oltreoceano”.