Ulisse ridefinisce l’esperienza cliente nel fashion retail. Si chiama Ulisse la nuova soluzione per raccogliere, analizzare e interpretare i dati che rivoluziona e trasforma il mondo della vendita al dettaglio nell’ambito della moda. Ulisse è un prodotto di proprietà di Lanp srl, startup innovativa fondata nel 2018 da Luca Nestola e Alberto Villa, con DNA italiano, una composizione internazionale e sedi in Asia e in America Latina.

“Aiutiamo le aziende a comprendere e influenzare la relazione tra lo spazio del negozio e il visitatore, grazie a dispositivi a bassa potenza computazionale e algoritmi di intelligenza artificiale”.

“Democratising the physical space analytics” è il concetto sul quale si basa la filosofia di Ulisse e dei suoi fondatori.

Studiando le esigenze dei mercati nasce questa nuova tecnologia basata su intelligenza artificiale che, attraverso sensori discreti, ultra piccoli, economici, ed efficienti dal punto di vista energetico, rileva in modo completamente automatizzato e preciso persone e oggetti nello spazio fisico, nel totale rispetto della privacy. Ulisse è una piattaforma IoT modulare e integrata, composta da hardware, algoritmi e software proprietari, che unica al mondo, unisce sensoristica visiva computerizzata con la tecnologia radar, in grado di distinguere gli individui dalla firma micro-Doppler.

Ulisse raccoglie in tempo reale i dati comportamentali dei visitatori del negozio in modo da comprenderne lo stato d’animo, il livello di attenzione e coinvolgimento e la propensione all’acquisto.

Ulisse è in grado anche di inviare in tempo reale istruzioni al personale di vendita, le cosiddette Smart Actions, al fine di fornire un’esperienza cliente d’eccellenza oltre che indicare come approcciare i clienti indecisi.

“Installare i nostri piccoli dispositivi è facile come cambiare una lampadina.” È la frase che Luca Nestola e Alberto Villa usano per sintetizzare la facilità di attivazione del servizio. Infatti la tecnologia di Ulisse consente di attivare i dispositivi in meno di 5 minuti tramite un accessorio magnetico che può essere collegato anche da un addetto alle vendite in negozio e grazie alla connessione integrata alla rete mobile globale, senza necessità di cablaggi e senza alcuna configurazione.

Tra la configurazione fisica del dispositivo e la visualizzazione dei dati passano infatti solo pochi minuti.

Ulisse è in partnership con importanti System Integrator, tra cui Finix che gli consente di avvalersi di una struttura di servizi organizzata e capace di garantire installazioni e copertura su tutto il territorio nazionale.

Danilo Rivalta – CEO di Finix, ha voluto Ulisse all’interno dell’Hub Startup perchè la vision dei Founders e i contenuti tecnologici specifici fanno si che questa sia una vera Soluzione Nativa IoT / AI per Retail Customer Analytics di ogni dimensione, ma anche per il settore della Pubblica Amministrazione e dei luoghi ad afflusso elevato.

Le esigenze in ambito retail stanno cambiando, e sempre più spesso i decision maker della filiera retail hanno bisogno di informazioni, analisi e dati per guidare le scelte, il flusso delle vendite e per costruire il business in base alle caratteristiche degli utenti, nel più breve tempo possibile. Le informazioni basate sui dati sono fondamentali per intraprendere scelte rapide e cambiare la tendenza del business.

Grazie alle caratteristiche innovative, la tecnologia di Ulisse è stata adottata da retailer della fashion industry come Salvatore Ferragamo, Bata, Sunglass Hut e Sergio Rossi.

Riccardo Sciutto, CEO di Sergio Rossi Group, ha raccontato la sua esperienza con Ulisse: “Dando seguito al processo aziendale globale di digital trasformation SR ha scelto di adottare le soluzioni di Ulisse per iniziare un nuovo processo di data analysis in ambito Retail trasponendo il mindset e le logiche tipiche del mondo Digital. Grazie all'utilizzo di dashboard specifiche e algoritmi di staff exclusion siamo in grado di verificare in tempo reale la puntuale attrattività delle location e delle vetrine della rete fisica dei negozi e relativo sentiment verso il brand, i tempi di permanenza ed i journeys che si sviluppano all'interno dei negozi, clusterizzare il traffico secondo parametri socio demografici ed incrociare i dati di traffico con quelli relativi alle performance di vendita. Ulisse ci consente di acquisire in tempo reale e nel pieno rispetto della privacy dei nostri clienti, informazioni utili a migliorare la loro esperienza d’acquisto, plasmando l’uso dello spazio espositivo. Grazie ai dati raccolti e analizzati da un algoritmo siamo in grado di suggerire al nostro personale, interventi di efficientamento del servizio alle vendite. Ulisse mi consente di ridurre i tempi decisionali, supportato da dati effettivi basati sul flusso, comportamento, demografia, tempi d’attesa, “sentiment” dei clienti e KPI specifici per il nostro brand”.

Con una chiusura in attivo nel 2020, anno molto critico, una previsione di chiusura del 2021 con ricavi quadruplicati, importanti accordi con prestigiosi brand già chiusi ed una pipeline corposa, non solo retail, Ulisse è pronto per intraprendere rotte internazionali.

E’ stato selezionato tra 350 startup in tutto il mondo per prendere parte al programma di accelerazione promosso dall’ente per il turismo di Singapore - Ravel Innovation - ed entro la fine di giugno partirà il crowdfunding sulla piattaforma backtowork24.

Per il lancio del crowdfunding, Lanp srl si è avvalsa del supporto tecnico giuridico dello studio legale Lègister, in particolare della partner Chiara Mantelli, che ha curato anche i rapporti con gli investitori interessati a sottoscrivere gli SFP, mentre per la parte di sviluppo, go to market, organizzazione e comunicazione è stata supportata da The Go To Market Company

Ulisse incontrerà fisicamente nuovi investitori interessati a Roma il 5 luglio alle 17:30 presso la Società Geografica Italiana.

