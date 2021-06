Governo: domani Consiglio dei ministri alle 10

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle ore 10.00, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: disegno di legge, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; Decreto del Presidente della Repubblica, Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e primo febbraio 2010, n. 54, esame preliminare; Decreto del Presidente della Repubblica, Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, esame preliminare; Decreto del Presidente della Repubblica, Recepimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR); Decreto del presidente del consiglio dei ministri, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Decreto del presidente del consiglio dei ministri, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Decreto del presidente del consiglio dei ministri, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del ministero della Cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; Leggi regionali; varie ed eventuali.