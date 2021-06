Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Più sale l’occupazione femminile, più sale il tasso di natalità. Questo vale in tutta l'Unione Europea. Da noi sono bassi entrambi. Presentiamo la nostra proposta fiscale, la Tasp, la tassazione agevolata per il secondo percettore di reddito in famiglia. Un modo concreto per aiutare le #donne". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.