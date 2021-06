Europei: Insigne, 'sto vivendo una favola, orgoglioso di questa maglia'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "I giovani stanno vivendo una grande favola e questo è un bene anche per noi più grandi. Sto vivendo anche io una grande favola, è la prima volta che gioco una competizione così importante da protagonista". Lo ha detto il n.10 della Nazionale, Lorenzo Insigne, in conferenza stampa al ritiro di Coverciano. "Sono orgoglioso di indossare questa maglia e cerco di mettere in campo tutte le mie qualità - prosegue Insigne -. Prandelli e Conte anche mi hanno portato con loro, ma il 3-5-2 non era il mio modulo, il 4-3-3 di Mancini invece si adatta meglio alle mie caratteristiche".