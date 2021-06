Covid: Confcommercio Milano, 'indagine su 800 imprese, trend ripresa anticipata'

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - "Da una nostra indagine fatta su oltre 800 imprese è emerso un trend positivo per una ripresa anticipata, rispetto ai dati nazionali, per Milano e la Lombardia. Fiducia e ottimismo saranno certamente fondamentali per il rilancio del terziario e gli operatori ne saranno i protagonisti". Lo sottolinea Marco Barbieri, segretario Confcommercio Milano, Lodi e Monza.

"L’opportunità di usufruire gratuitamente degli spazi esterni, soprattutto per i pubblici esercizi, è una prerogativa importante per tante imprese in questa fase di ripartenza dopo lunghi mesi di chiusura e difficoltà. Come ha detto il Sindaco Sala, Milano sta vivendo un momento particolare in cui è necessario mettere in campo collaborazione e spirito di squadra. Grazie quindi al Sindaco per l’invito a una maggiore tolleranza", conclude.