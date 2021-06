Covid: Bertolaso, 'da venerdì vado in ferie'

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - "Venerdì vi saluto, miei cari". Anche Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, andrà in ferie tra due giorni. "Sono cinque mesi che lavoro giorno e notte, poi a settembre vediamo", ha detto ai giornalisti alla fine della conferenza stampa organizzata per illustrare i risultati di una piattaforma che analizza l'efficacia della campagna vaccinale. Bertolaso considera chiusa la parte più difficile del suo lavoro in Lombardia, dove è stato chiamato a fine gennaio per organizzare le vaccinazioni di massa. Anche il virus, ha spiegato, "sta facendo le valigie ed è stato messo all'angolo".