Calcio: Marino, 'De Paul all'Atletico Madrid? Distanze notevoli, in ballo anche altri club'

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - "Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata". Così il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, nel corso di una intervista a 'Radio Kiss Kiss Napoli', in merito alle trattative per la cessione di Rodrigo De Paul.