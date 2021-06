Agrigento: pm, 'indagati con senso di impunità, hanno danneggiato le casse pubbliche'

Palermo, 23 giu. (Adnkronos) - "Il quadro complessivo dei numerosi elementi probatori acquisiti nel procedimento penale rileva la spregiudicatezza e l'insgtancabile operosità degli associati, i quali, in assoluta assenza di freni inibitori e con un radicato senso di impunità, hanno sistematicamente e ripetutamente posto in essere condotte penalmente rilevanti per l'illecito consolidamento dei propri interessi economici e patrimoniali, spesso ai danni delle casse pubbliche o dei cittadini utenti del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento". Lo scrive la Procura di Agrigento nel fermo di indiziato di delitto emesso e che ha portato in carcere l'imprenditore Marco Campione e altre sette persone.