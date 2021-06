Agrigento: inchiesta su Girgenti Acque, indagate 84 persone

Palermo, 23 giu. (Adnkronos) - Sono complessivamente 84 le persone indagate nell'ambito dell'operazione che all'alba di oggi ha portato al fermo di 8 persone emesso dalla Procura di Agrigento nell'inchiesta su Girgenti Acque. In carcere anche l'ex patron Marco Campione. Per cinquanta delle 84 persone indagate la Procura di Agrigento, come apprende l'Adnkronos, si appresta a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.