Afghanistan: Draghi, 'abbandono provocherà aumento migrazioni'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Prevedibilmente l'abbandono dell'Afghanistan creerà un aumento" dell'immigrazione "di cui non conosciamo l'entità, ma sappiamo tutti che sarà grande. E quindi ancora di più occorre essere tutti insieme per affrontare questo problema. Dimensione esterna dell'Unione europea non vuol dire soltanto contenimento, vuol dire impegno economico, di assistenza tecnica, di assistenza sanitaria in questi Paesi da parte dell'Unione europea. Significa sì gestire i flussi illegali e accelerare i rimpatri assistiti, ma significa anche gestire i flussi legali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.