Superlega: ricorso Juve-Real-barca, 'cancellate accordo tra Uefa e altri club'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Prosegue lo scontro sulla Superlega. Secondo quanto riportato dal New York Times, è stata infatti presentata una nuova mozione al tribunale di Madrid da A22, la società dietro la Superlega. L’obiettivo, spiega il quotidiano statunitense, è quello di cancellare l’accordo firmato dalla Uefa con i nove club, tra cui Inter e Milan, che si sono ritirati dal progetto: in sostanza, annullare multe e sanzioni. La Uefa avrebbe ora cinque giorni per rispondere, con la sentenza che invece potrebbe richiedere alcune settimane.

Inoltre, A22 chiederà all’Uefa di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, attualmente sospeso in attesa dell’appello, della Uefa stessa, contro l’ingiunzione del 18 aprile del tribunale di Madrid.