Recovery: Von der leyen con Draghi a Cinecittà, progetto rilancio industria culturale

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà oggi a Roma, agli Studi di Cinecittà dove si svolgerà una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi. La visita si inserisce nel 'Tour delle Capitali' che von der Leyen sta affrontando per certificare il via libera della Commissione ai Pnrr realizzati dai singoli Paesi per avere accesso alla propria quota di fondi del Next Generation Eu.

Il progetto Cinecittà fa parte della terza componente della Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata 'Turismo e cultura' e dedicata ai settori della cultura e del turismo. Alla componente sono destinati 6,68 miliardi di risorse provenienti dalla Recovery and Resilience Facility, di cui 300 milioni di euro sono dedicati, nello specifico, al progetto Cinecittà, indicato nel Piano come l’investimento 3.1 – 'Sviluppo dell’industria cinematografica'.

Nel complesso, la Missione 1 ha come obiettivo la riduzione dei divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione e ambisce a produrre un impatto significativo sugli investimenti privati e sull’attrattività del Paese, attraverso un insieme di interventi nell’ambito di Pubblica Amministrazione, sistema produttivo, turismo e cultura.