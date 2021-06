Recovery: Draghi, 'sfida è solo all'inizio, quella decisiva è attuazione Pnrr'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La sfida più importante ora è l'attuazione del Piano, per assicurarci che i fondi, di cui dovremo ricevere la prima tranche da 24,89 miliardi, siano spesi tutti ma soprattutto bene, in modo efficiente e con onestà". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, agli studi di Cinecittà.

Il presidente del Consiglio rimarca come sia necessario ora "fare le riforme e gli investimenti nelle tempistiche previste".