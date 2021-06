Recovery: Draghi, 'rischio sia solo annuncio c'è, ma faremo riforme e ce la faremo'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il Pnrr "senza le riforme sarebbe un altro annuncio come gli altri. Per fare le cose occorrono due ingredienti: la volontà politica di farle e la capacità amministrativa, e qui, su quest'ultimo punto, i cambiamenti apportati nell'ultimo mese e mezzo sono stati profondi. Quindi siamo fiduciosi che con i cambiamenti e con le riforme che continueremo a fare ce la faremo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, agli studi di Cinecittà.