Pd: Letta presenta domani pdl su 'secondo percettore reddito'

Roma, 22 giu (Adnkronos) - Si terrà domani, mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 16 presso la Sala Berlinguer al terzo piano del Palazzo dei Gruppi in via Uffici del Vicario 21, una conferenza stampa per illustrare la proposta di legge sul "secondo percettore di reddito". Proposta che ha lo scopo di dare impulso all'occupazione femminile, contrastare il lavoro nero, favorire il rientro al lavoro dopo il congedo di maternità. Partecipano il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani, il responsabile economico Antonio Misiani, il capogruppo in commissione Finanze alla Camera Gian Mario Fragomeli.