Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Stamani con gli eurodeputati Pd abbiamo incontrato Enrico Letta per discutere delle agorà democratiche. Saranno un esperimento di democrazia partecipativa mai visto prima in Italia, un modo nuovo per aprire il Pd e il centrosinistra a nuove idee e energie. Noi ci siamo!". Così su twitter Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Partito democratico.