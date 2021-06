M5S: sondaggio Swg, Conte? Per 65% elettori 5 Stelle ridarà slancio a Movimento

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Molti elettori del M5S confidano nella leadership di Giuseppe Conte per una rinascita del Movimento. Alla capacità dell’ex-premier di dare nuova linfa ai pentastellati crede anche metà dell’opinione pubblica, anche se questa prospetta più una lieve crescita che un rilancio significativo". Si legge in un sondaggio Swg dal quale emerge che per il 65% degli elettori M5S, la leadership di Conte porterà a "un forte rilancio" del Movimento, opinione condivisa soltanto dal 16% degli elettori in generale.

Ampio poi il sostegno alla linea Conte-Di Maio rispetto a quella Di Battista-Casaleggio: 82 a 15 tra elettori M5S e 40 a 26 tra quelli ex-M5S. Inoltre se il 74% è favorevole alla permanenza dei 5 Stelle nel governo Draghi, il 57% degli elettori grillini chiede di puntare a una politica coerente e intransigente. Infine sul nodo del doppio mandato gran parte degli elettori M5S è favorevole a mantenere la limitazione, anche se il 27% lo estenderebbe al terzo. Soltanto il 10% toglierebbe ogni soglia.