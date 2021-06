M5S: Ricci, 'un abbraccio a Frenquellucci, bentornata nel tuo Movimento'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Un abbraccio forte al nostro assessore Francesca Frenquellucci. So bene quanto ha sofferto per il provvedimento ingiusto ricevuto. In fondo a Pesaro siamo stati solo i primi, ma i processi politici in corso dimostrano che avevamo visto bene. Ben tornata nel tuo M5S". Lo scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, su twitter sulla vicenda della grillina Frenquellucci che era stata espulsa dal M5S per essere entrata nella giunta Pd del capoluogo marchigiano.