Giustizia: Greco, 'passato per chi voleva affossare indagini, consigliavo prudenza'

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - "Io e Bruti Liberati siamo passati per coloro che volevano affossare le indagini, invece consigliavamo prudenza e ragionevolezza nelle indagini". Lo ha detto il Procuratore di Milano, Francesco Greco, durante un webtalk dedicato al sistema della giustizia.

"Devo dire che i vecchi magistrati erano tutti prudenti e ragionevoli, io ne ho conosciuti tanti, bravi e bravissimi, stavano con la testa sulle spalle. Non è un problema di non guardare in faccia nessuno, quello lo abbiamo praticato tutti: basta pensare alle persone che ho fatto condannare. Il problema è coniugare le indagini con la cultura della prova ed essere efficaci", ha aggiunto.

Secondo Greco, oggi "i pm hanno perso la cultura della prova", con una sorta di "outsourcing investigativo". Quanto alla separazione delle carriere, "c'è già da tempo, a parte quei pochissimi che si trasferiscono da un distretto all'altro. C'è da una vita la separazione delle carriere, e forse molti danni che oggi vediamo dipendono da questo".