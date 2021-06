Europei: Ventura, 'Austria avversario alla portata, da Mancini lavoro eccezionale'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Visto e considerato quello che ha fatto l'Italia, sia come percorso sia per quello che ha fatto vedere nelle ultime tre partite in cui ha dominato in lungo e in largo, è lecito pensare che si possa battere l'Austria e arrivare ai quarti di finale". Lo dice Giampiero Ventura, ex tecnico della Nazionale, all'Adnkronos, in merito alla prossima sfida degli azzurri a Euro 2020 che agli ottavi di finale sfideranno l'Austria. "Mancini sta facendo un lavoro eccezionale - prosegue Ventura - mi auguro possa arrivare in finale e giocarsela".