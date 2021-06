Europei: Raspadori, 'futuro non importante ora, voglio vivere questo sogno'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Io uomo mercato? Quel che avverrà in futuro sono cose che ritengo non importanti ora, sono concentrato sul vivermi questo sogno, sul presente, sul dare il mio contributo. Sono felice e contento, è il momento di rimanere con la testa qui". Queste le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, in conferenza stampa a Coverciano, in merito al suo futuro. "Sono qui per divertirmi, per fare quello che mi piace fare - prosegue Raspadori -. Cosa mi ha detto Mancini quando sono stato convocato? 'sappi che se sei qui è perché te lo sei meritato'. E questo mi ha dato fiducia".