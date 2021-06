Europei: Ceferin, 'non usate il calcio per scopi politici'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Era la richiesta di un politico, era chiaramente un segnale mirato a un atto politico di un governo di un altro Paese. Il calcio non può permettere di essere usato per scopi politici. Con tutto il cuore supporto e celebro Neuer che indossa la fascia arcobaleno. E con tutto il cuore sono a favore di uno stadio illuminato coi colori dell’arcobaleno in altre occasioni, come propone la Uefa, quando non sia per scopi politici". Lo ha dichiarato il presidente della Uefa Aleksander Ceferin alla stampa tedesca, per spiegare la scelta di impedire l'illuminazione dell'Allianz Arena di Monaco con i colori dell'arcobaleno per la sfida di domani sera della Germania contro l'Ungheria.