Covid: Moratti, 'in Lombardia solo un decesso, vediamo la luce'

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso, che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti. "Scende ancora il numero delle persone ricoverate in Terapia intensiva (73) e dei ricoverati (389). I nuovi contagi sono invece 126 in tutta la Regione. Raccomando ancora tanta prudenza, senso civico e rispetto per sé e per gli altri", aggiunge.