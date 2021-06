Covid, 835 nuovi casi e 31 morti

ROMA (ITALPRESS) - In crescita i nuovi casi di coronavirus ma restano sempre sotto quota 1000. Per l'esattezza i nuovi positivi sono 835, in aumento rispetto ai 495 di ieri ma oggi si registra un notevole incremento di tamponi effettuati: 192.882 e che fa calare il tasso di positività allo 0,43%. A riportarlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino. A crescere sono anche i decessi, 31 (+10), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 4.692. Attualmente positivi in calo di 3.889 con un numero complessivo che si attesta su 72.964. Non si ferma neanche oggi il costante calo dei ricoverati nei reparti ordinari, dove attualmente si trovano in 2.289, 101 in meno rispetto le 24 ore precedenti; idem per le terapie intensive, 362 i degenti ospitati con un saldo complessivo, nel rapporto ingressi/uscite in negativo di 23 ma con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 70.313 persone. Sul fronte delle singole regioni, la regione con il maggior numero di casi si conferma la Sicilia (133), seguita da Lombardia (126), e Veneto (96). Al contrario in Molise e Valle d'Aosta si registra rispettivamente un solo nuovo caso. (ITALPRESS). tai/mgg/red 22-Giu-21 18:03