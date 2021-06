Consulta: Minzolini, 'carcere per giornalisti è assurda arma di pressione'**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Il carcere ai giornalisti? È un’arma di pressione, se per un reato di opinione si immagina il carcere: è assurdo”. Il direttore del Giornale Augusto Minzolini parla con l’Adnkronos della decisione che prenderà oggi la Consulta circa la legittimità costituzionale della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa. “Se poi si tratta di multe oppure di altri tipi di sanzioni, va bene”, concede Minzolini.

“Il Parlamento va per inerzia – prosegue Minzolini riguardo al fatto che in un anno le Camere non hanno legiferato sul tema, così come avrebbero dovuto fare dando seguito all’indicazione dell’allora presidente della Corte Costituzionale e attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia - Tante cose si dovevano fare e non sono state fatte, c’è superficialità. Complice anche il Covid, per tante cose non c’è stato tempo, ci sono state altre priorità. Nella fase in cui ci siamo trovati, il Paese è stato costretto a restare fermo”.