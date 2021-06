Burrelli: in sede Ue l’amministratore di condominio conti di più

Libera circolazione europea ai professionisti preparati dell’amministrazione di Condominio. Con il moltiplicarsi degli investimenti internazionali presto diventerà una necessità. Perché non ci si è pensato prima? Perché occorre conoscere la materia, ma non solo: ascoltare ed affrontare i problemi. Francesco Burrelli, presidente nazionale dell’Associazione nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari “Anaci”, con “la sinapsi di essere disponibile” e “l’adrenalina di trasmettere il più possibile ed il più in fretta” ha un impegno duplice: garantire la formazione di esperti responsabili, che agiscono tutelando i diritti dei proprietari, e dare a questi esperti una posizione di tutela riequilibrata rispetto agli agenti immobiliari.

Lui stesso si definisce “molto perbene”. Con l’associazione vuole “mettere in condizione tutti gli associati di avere la formazione della legge 220 del 2012 che ha istituito l’amministratore professionista”. In prima persona, spostandosi su e giù per l’Italia, malgrado gli impegni internazionali.

E sì, perché Burrelli crede sul serio al ruolo dell’Europa ed all’esigenza di adottare standard sempre più qualitativamente elevati in una materia così friabile come l’amministrazione di Condominio, in cui milioni di italiani denunciano rischi e disastri (la materia ha il più alto numero di cause civili, dopo gli incidenti stradali).

«La Confederazione europea delle professioni immobiliari, Cepi, riunisce sia amministratori che mediatori – spiega – che, numericamente, sono ora una componente più forte. Però, ad un’analisi attenta emerge che le competenze degli amministratori sono più qualificate, vertono su temi tecnici, le loro sul commerciale. Se serve una carica onorifica l’interlocutore di Bruxelles può essere un mediatore, ma se bisogna entrare in aspetti tecnici serve un amministratore. Dunque, intendo lavorare su un tavolo di trattativa affinché la voce della nostra categoria abbia peso nelle piattaforme programmatiche.»

Può citare un esempio?

«Vogliamo fare capire che il settore immobiliare non è la compravendita, ma la gestione complessiva del ‘bene casa.’ Il mondo casa è la costruzione, la gestione, la manutenzione nel tempo. Se lei compra una casa e non le danno neanche un’indicazione l’operazione è fattibilissima. Con la tecnologia non è possibile. Oltre il 70 per cento delle famiglie vivono in Condominio. Dal 2005 tutto il mercato internazionale s’impegna a costruire con un diverso rapporto energetico, che tenga conto della sostenibilità dell’ambiente.”

Come si spiega che l’amministratore di Condominio sia una delle figure meno amate dagli italiani che amano investire nel mattone?

«Guardi, per me è normale che il bene della casa non possa essere affidato a pressapochisti, ma ci sia bisogno di persone preparate. Ci vuole un percorso formativo, e non basta neppure essere solo dei tecnici, ma anche dei legali. Occorre sapere come comunicare, avere una capacità di mediazione, di ascolto. È una competenza che pochi hanno, io stesso tutti i giorni imparo da tutti coloro che mi parlano. Dobbiamo costruire una grande rete. La gestione immobiliare passa anche e soprattutto attraverso la gestione dei rapporti: io vado dall’ingegnere Burrelli per sapere se mi conviene investire, se quella casa è abitata bene. Altrimenti se incontro uno che sposta nomi e scartoffie… quel tipo di amministratore è morto!»

Come pensa di agire Anaci?

«Ovviamente in Italia sensibilizziamo i rappresentanti politici affinché a Bruxelles sia rimesso in discussione un progetto forte, per fare sì, ad esempio, che l’amministratore in Italia attraverso la normativa europea possa circolare ed operare all’estero nello stesso modo dei professionisti di altri Paesi. C’è gente in Francia che ha proprietà in Italia e non sa a chi rivolgersi, e viceversa. Noi dobbiamo avere questi consulenti globali. Agli agenti immobiliari spetta costruire una grande rete, a noi amministratori uniformare i parametri che sulla base delle normative europee abilitano alla professione in Italia e negli altri 27 Paesi. Penso ad una carta professionale di esperienza elettronica.»