Alleanza Assicurazioni, al via "Valore Sostenibile"

MILANO (ITALPRESS) - Alleanza Assicurazioni accelera nella sostenibilità e lancia "Valore Sostenibile". Questa nuova soluzione di investimento coniuga solidità, modularità e sostenibilità permettendo al cliente di investire nei mercati finanziari secondo i criteri ESG con l'obiettivo di generare un impatto positivo per l'ambiente e le comunità. "Alleanza - si legge in una nota - ribadisce così la sua azione su temi ad alto impatto sociale con un piano di interventi rinnovato: questa nuova soluzione si inserisce, infatti, nell'ambito dell'impegno della Compagnia per lo sviluppo del Paese agendo sia verso le comunità, che verso i propri consulenti attraverso il lancio di nuove soluzioni sostenibili e la diffusione della cultura finanziaria con il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria". Attraverso questa nuova soluzione Alleanza rende accessibile anche ai risparmiatori più prudenti gli strumenti finanziari dedicati ai mercati complessi. Attraverso il ruolo dei consulenti, la Compagnia si impegna così a migliorare ulteriormente la conoscenza e la consapevolezza del contesto finanziario attuale verso i propri clienti, in un'ottica di educazione finanziaria. La nuova soluzione permette per l'80% di investire in un portafoglio con rating ESG positivo di 3,5 su 5, in linea con quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, clima. "Sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull'economia reale, cioè sulla vita delle persone. È il modo in cui traduciamo concretamente la strategia di Generali intrecciando il nostro business e l'impegno nelle comunità. Allarghiamo ai nostri clienti questa visione con Valore Sostenibile che completa il percorso iniziato nel 2020 con il lancio della famiglia Evergreen - spiega Renato Antonini, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni -. Oggi proponiamo, infatti, sul mercato una soluzione di investimento sostenibile con l'obiettivo di soddisfare gli investitori che sono alla ricerca di buoni rendimenti, ma con la dovuta attenzione ai rischi di mercato. Questo per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sulla vita delle persone e delle comunità. Mai come oggi riteniamo fondamentale impegnarci su temi ad alto impatto sociale, in primis sull'educazione finanziaria, un valore per lo sviluppo delle famiglie e del settore assicurativo". Alleanza, nell'ambito del proprio Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, ha deciso di organizzare un Investment Day Special Edition, una masterclass SDA Bocconi per Alleanza, per fornire l'opportunità di approfondire le conoscenze dei mercati e degli strumenti finanziari e comprendere il valore degli investimenti sostenibili, grazie all'esperienza di docenti universitari ed esperti di fama internazionale in ambito economico-finanziario. L'Investment Day Special Edition si articolerà in due appuntamenti digitali: il 21 e il 28 settembre dalle 18:30 e sarà rivolto a tutti i clienti Alleanza che sceglieranno Valore Sostenibile fino al 31 agosto 2021. Inoltre è prevista l'esclusiva possibilità di estendere l'invito anche ad un amico. (ITALPRESS). sat/com 22-Giu-21 13:52