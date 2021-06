Yale “industrializza” la sua celebre scuola d’impresa

Le flessioni, gli addominali e gli squat sono stati punti fermi dei regimi di esercizio fin dall'antica Roma - e non c'è ancora un modo esatto per misurarli. Ma ora c'è il Bulldog RepBox™, che aiuta tutti, dai topi di palestra medi agli atleti professionisti, ad eseguirli con assoluta coerenza.

Il dispositivo potrebbe presto essere visto in molte più palestre, grazie a Projects2Products, un programma per studenti universitari che dà esperienza pratica nel trasformare i progetti degli studenti in prodotti commerciali. Il programma è supportato dal Center for Engineering Innovation and Design (CEID), lo Tsai Center for Innovative Thinking at Yale (Tsai CITY), e il SEAS Greenberg Engineering Teaching Concourse (GETC). Oltre a condividere l'ingegnosità degli studenti di Yale con attività ben oltre il campus, Projects2Products dà agli studenti la possibilità di lavorare su tutti gli aspetti dell'imprenditorialità - design del prodotto, produzione e marketing.

Nel progettare il programma, il vice preside Vincent Wilczynski ha detto di aver avuto in mente il concetto del presidente Peter Salovey del "Corridoio dell'innovazione" di Yale - cioè le forze combinate del CEID, dello Tsai CITY e del GETC, e la sua promessa "di migliorare la reputazione della nostra città come centro di tecnologia e innovazione".

"Questo è un programma che viene dalla comunità di Yale - Yale Athletics, gli studenti di Yale, e Yale Engineering - per creare un ambiente di apprendimento per gli studenti per sperimentare un'idea nello sviluppo su larga scala di un prodotto commerciale, che comprende la produzione e l'ingegneria", ha detto Wilczynski. Il programma ha lavorato con i leader della ricerca cooperativa di Yale e gli uffici dell'avvocato generale sul marchio di fabbrica e su altri dettagli.

Clare Leinweber, direttore esecutivo della Tsai CITY, ha detto che il Projects2Products è un grande esempio del tipo di collaborazione in cui Yale eccelle.

"Sono stata molto contenta quando Vince mi ha contattato per parlare della sua idea per l'iniziativa Projects2Products", ha detto Leinweber. "Si presta bene al tipo di collaborazione che il CEID e la Tsai CITY cercano tra loro, e che gli studenti apprezzano. Non vedo l'ora di fare i prossimi passi con RepBox e di esplorare nuove idee nel prossimo anno accademico".



RepBox è la prima puntata di Projects2Products. Il progetto RepBox ha avuto origine nel corso Engineering Innovation & Design (ENAS 118) nel 2018, quando gli studenti hanno lavorato con Thomas Newman, allora direttore delle prestazioni sportive e dell'innovazione di Yale, sulla progettazione di un dispositivo per aiutare gli utenti a eseguire squat in modo corretto e coerente. Un componente chiave del design è il suo sensore di tempo di volo, che misura la distanza tra il corpo dell'atleta e il pavimento. RepBox utilizza questo segnale continuamente monitorato per avvisare l'atleta quando l'altezza di esercizio corretta è stata ottenuta.

Con il concetto di base e il prototipo elaborato in ENAS 118, il dispositivo è passato agli assistenti di progettazione CEID, che hanno progettato un circuito stampato per ospitare l'elettronica e perfezionato il design generale. Guidato dal borsista del CEID Antonio Medina (B.S. Mechanical Engineering, Yale College '19), il team del CEID ha sviluppato un processo di progettazione per produrre i dispositivi utilizzando le attrezzature di fabbricazione e assemblaggio del CEID. Questa fase ha anche coinvolto il rendere il dispositivo più facile da usare, perfezionando la sensazione e il suono, e rendendolo più durevole. Uno dei principali obiettivi era assicurarsi che si adattasse bene a una palestra o a un ambiente di terapia fisica.

"Volevamo dargli una sensazione un po' più ergonomica, rendendolo di dimensioni comode e portatile, ma non così piccolo da poterlo perdere", ha detto Medina.

Era anche importante creare un'interfaccia - compresi i pulsanti, il display e i suoni - che fossero familiari e facili da usare. Anche le cose più semplici, come l'aggiunta di piedini in gomma per evitare che scivolino sul pavimento della palestra, fanno molto per rendere il dispositivo pronto per il mercato.

"È una grande lezione su quanto tempo ci vuole per perfezionare le cose e capire cosa il cliente o il consumatore vorrebbe davvero", ha detto Medina, che in autunno si recherà alla Stanford University per iniziare i suoi studi di laurea in design.

Con alcune modifiche, come ad esempio capire il modo migliore per inserire l'elettronica del dispositivo, il team è stato in grado di semplificare il processo di produzione, che ha pagato in un RepBox più piccolo e meno costoso. Il progetto originale era di dimensioni di un mattone, pesava un paio di libbre e costava circa 100 dollari. L'iterazione stampata in 3D del team CEID pesa meno di un chilo e ora costa $40-$50. È anche dotato di un logo elegante progettato da Jacob Payne, un membro del team di studenti, che si laurea in architettura. Finora, hanno fatto circa 50 dei dispositivi che sono stati distribuiti per i test di mercato.

Ora stanno lavorando con una società di produzione in Cina fondata dall'ex studente SEAS Gordon McCambridge '16 per esplorare la produzione di massa del dispositivo.