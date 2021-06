Xi vende parte delle sue riserve di metalli industriali

La Cina ha appena annunciato che sta vendendo un carico dei suoi metalli industriali, dato che il rally dei prezzi delle materie prime continua a far tremare gli investitori.

Tra problemi di approvvigionamento diffusi e una forte ripresa economica globale, i prezzi delle materie prime sono stati spinti ai loro livelli più alti in quasi un decennio. E la Cina - di gran lunga il più grande consumatore di materie prime al mondo - ha cercato di porre fine al rally, che rischia sia di far salire l'inflazione globale che di rendere più costose le ambizioni di crescita della Cina.

Così ora il governo ha annunciato che inizierà a vendere i principali metalli industriali - rame, alluminio, zinco - dalle scorte dello stato. La speranza è che l'offerta extra invertirà il rally delle materie prime - in particolare l'aumento di oltre il 60% del prezzo del rame, che è essenziale per tutto, dai trasporti alle infrastrutture.

Se il piano della Cina funziona dipende da quanto metallo il paese rilascerà sul mercato. Ma se funziona, potrebbe cementare l'opinione della Federal Reserve degli Stati Uniti che il picco dell'inflazione è solo un'anomalia. Questo è particolarmente vero dopo che il suo presidente ha indicato il recente crollo del prezzo del legname come prova che i prezzi delle materie prime - e per estensione l'inflazione - alla fine scenderanno. E poiché questo significa che la banca centrale non avrà fretta di alzare i suoi tassi di interesse, questa è una buona notizia per gli investitori di tutto il mondo.

I prezzi dei metalli potrebbero presto calare, ma l'aumento del prezzo del petrolio non mostra alcun segno di rallentamento. Recentemente ha raggiunto i massimi pluriennali di oltre 70 dollari al barile, e ora - grazie ai sottoinvestimenti nell'offerta e a un'impennata della domanda guidata dalla ripresa - le più grandi società di trading di materie prime del mondo si aspettano che raggiunga i 100 dollari.