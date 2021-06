Tesla rilancia sulle supercar per risalire in Borsa

Tesla ha mostrato la sua ultima nata - la Model S Plaid - in un evento molto glamour alla fine della scorsa settimana, ed è una macchina ultra veloce. Davvero veloce. Gli investitori sapevano della Model S Plaid da un po', ma questa era l'occasione per Tesla di mostrare davvero le sue prestazioni. E valeva la pena mostrarle: l'auto può andare da zero a 60 miglia in meno di due secondi - più veloce delle moderne auto di F1 - e ha un'autonomia stimata di 390 miglia. E poiché questo spinge le prestazioni dei veicoli elettrici ancora più avanti, le innovazioni di Tesla potrebbero portare il resto dell'industria a fare un giro.

Tesla vende molto più i suoi modelli più economici di quelli costosi, ma questi ultimi fanno una grande differenza per la redditività dell'azienda. Questo potrebbe essere il motivo per cui Tesla ha annunciato che avrebbe alzato il prezzo della Model S Plaid di 120.000 dollari di 10.000 dollari. E considerando che si aspetta di venderne 1.000 a settimana il prossimo trimestre, questo si traduce in un tasso di entrate annualizzato - cioè, se si applicano i dati su un intero anno - di quasi 7 miliardi di dollari. Questo è particolarmente significativo quando si ricorda che le entrate previste da Tesla per l'anno sono di 50 miliardi di dollari, e potrebbe aiutare a invertire il cattivo andamento delle sue azioni: ha sottoperformato i titoli americani del 25% nel 2021. Tesla ha recentemente assestato un colpo al bitcoin annunciando che non lo accetterà più come pagamento, e la criptovaluta ha subito un'altra battuta d'arresto la scorsa settimana: un influente regolatore ha proposto di classificare il bitcoin come il più rischioso degli asset da detenere per le banche. La buona notizia è che la proposta riconosce che le banche possono detenere bitcoin, ma la cattiva notizia è che le costringerebbe ad avere una quantità potenzialmente proibitiva di contanti come backup: un dollaro per ogni dollaro di bitcoin.