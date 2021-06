Roma: Funari (Demos), 'risultato Ciani positivo, nostro ruolo importante nel centrosinista'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Il risultato delle primarie per il sindaco è molto positivo per DEMOS. È la prima volta che Democrazia Solidale partecipa a questa consultazione e tanti cittadini hanno sostenuto la nostra proposta di Roma Capitale Sociale. Faccio i complimenti a Paolo Ciani, che ha ricevuto un notevole consenso, arrivando terzo e superando personalità ed esperienze politiche in campo da decenni". Così Barbara Funari, coordinatrice di DEMOS – Democrazia Solidale a Roma.

"E congratulazioni anche ai nostri candidati alla presidenza dei Municipi, che hanno raccolto tanti voti. Questo risultato è il frutto di un lavoro sul territorio iniziato nel 2018, costruito dal basso insieme ai cittadini, associazioni piccole e grandi, realtà del volontariato, per una città più giusta e meglio amministrata. Ringrazio loro e tutti i nostri sostenitori, che hanno dato il loro contributo nei gazebo”, prosegue.

“Oggi si delinea un nuovo centrosinistra a Roma, in cui anche DEMOS ha un ruolo significativo. Da oggi saremo al fianco di Roberto Gualtieri candidato sindaco di Roma della coalizione, per restituire alla Capitale il ruolo che merita in Italia e nel mondo. Costruiremo le liste di Demos per il Campidoglio e i Municipi, continuando a spenderci per una Capitale Sociale, che metta le persone al centro, perché una città a misura di fragili è a misura di tutti”, conclude Barbara Funari.