Roma: Caudo, 'persone del Bangladesh in fila senza sapere nulla, hanno dato santini al gazebo'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Alcune cose non sono andate bene, ci sono situazioni che vanno sistemate, le abbiamo segnalate e il Comitato organizzatore è intervenuto. E' utile dirlo in modo pubblico". Lo ha detto Giovanni Caudo, a proposito del voto delle primarie, in un incontro trasmesso su Facebook.

"Delle polemiche non ne voglio più parlare, non faccio polemica sulla affluenza" ma "abbiamo segnalato che in alcuni gazebo c'erano file di stranieri che non sapevano bene per chi votare. Li hanno portati lì e gli davano i santini. Ma non è possibile che ci siano persone che vanno a votare e gli si da in quel momento il santino", ha spiegato.

Caudo ha detto ancora: "C'erano 50 persone del Bangladesh che trovi in fila, non parlano italiano, non sanno per chi stanno votando e poi c'è qualcuno che gli dà il fogliettino e mettono 50 x".