Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Siamo molto contenti e soddisfatti che la Commissione europea abbia dato via libera al Pnnr, è un buon segnale per l'Italia. Adesso tocca a noi, dobbiamo essere bravi a spendere quei soldi, che sono tanti, con impegno. Ne va del futuro del Paese e delle prossime generazioni". Lo ha detto Enrico Letta nel corso dell'incontro on line sul diritto al cibo.