Pil: Spada (Assolombarda), 'ripresa positiva, siamo in linea con competitor Ue'

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "La ripresa è assolutamente positiva, il motore lombardo è forte e i numeri di oggi ci pongono allineati ai nostri competitor europei. Il sistema fieristico è ancora molto importante: per le nostre imprese occorre più che mai intercettare i mercati internazionali, soprattutto dopo la pandemia". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante 'Milano torna in Fiera', a Milano, in occasione della ripartenza delle fiere.

"Le Fiere - ha detto a proposito - sono una piattaforma di attrattività internazionale importantissima e a livello nazionale generano un valore aggiunto di oltre 20 miliardi di euro. Sono numeri importanti, e Milano è la più importante piattaforma fieristica italiana: permette a tutto il mondo di conoscere l'attrattività e business italiano". In Lombardia come a Milano, "rappresentiamo un tessuto fortemente manifatturiero e diversificato".