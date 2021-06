Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Felice per Matteo Lepore e Roberto Gualtieri, per la partecipazione e per il segnale del Pd a #Bologna e #Roma! Ora impegno di tutti perché nel dibattito sia priorità #Torino: la città di Gramsci, Gobetti e dei santi sociali. Dove un sindaco di destra non si è visto mai". Lo scrive Mauro Berruto della segreteria Pd su twitter.