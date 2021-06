Goldman Sachs giù dalle Ferrari, serve un pit-stop

Goldman Sachs sembra non credere più nel futuro brillante della Ferrari. La prestigiosa banca d’affari americana ha infatto cambiato la sua raccomandazione sulle azioni Ferrari da buy a sell lunedì, e le ambizioni eco-friendly dell'azienda automobilistica italiana potrebbero essere la ragione per cui è a corto di succo. Una brutta notizia dai mercati che incrocia l’imbarazzante esito del Gran premio di Francia dove le due rosse si sono piazzate addirittura all’undicesimo e al sedicesimo posto.

Ma torniamo al business. La Ferrari ha recentemente annunciato lo sviluppo del suo primo veicolo completamente elettrico (EV) e ha nominato un nuovo Ceo esperto di tecnologia. Ma secondo Goldman Sachs, questo spostamento di attenzione potrebbe essere costoso per gli investitori nel breve termine. La banca d'investimento concorda sul fatto che una spinta verso i veicoli elettrici è importante per il futuro della Ferrari, ma ritiene che i costi coinvolti - un extra di 50 milioni di dollari all'anno di spesa da qui al 2030 - determineranno una significativa ammaccatura nella redditività della società. In una rara inversione di fortuna, questo ha spinto Goldman a declassare la sua raccomandazione per le azioni Ferrari direttamente a vendere.

La transizione EV ha reso le case automobilistiche alcune delle aziende che spendono di più in questo momento: hanno speso collettivamente più in ricerca e sviluppo nell'ultimo decennio di quanto abbiano fatto in profitto, secondo Bloomberg. E tutta quella nuova tecnologia non pagherà necessariamente: la Tata Motors, proprietaria della Jaguar Land Rover, per esempio, ha recentemente cancellato oltre 1 miliardo di dollari di spese di ricerca precedenti.

Il valore di mercato globale combinato dei titoli delle case automobilistiche è raddoppiato a più di 2 trilioni di dollari nel 2020, nonostante una stasi nelle vendite complessive di auto. Ma la società di investimenti Research Affiliates pensa che gli azionisti si stiano illudendo: quasi tutti i prezzi delle azioni delle case automobilistiche hanno beneficiato degli entusiasmanti sviluppi EV, anche se molti sono concorrenti diretti. Questo significa che alcuni di loro sono destinati a perdere.