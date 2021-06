Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Lasciamo che i giocatori di pallone giochino a pallone. Questi ragazzi stanno regalando dei sogni agli italiani, il processo del segretario del Pd ai nostri ragazzi che non si inginocchiano è penoso. Il razzismo si combatte con i fatti, non è con i giocatori inginocchiati he si combatte il razzismo". Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica.