Didi, rivale cinese di Uber, sta per sbancare un Borsa

Didi ha presentato un'offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe valutare il gigante cinese del ride-hailing a 100 miliardi di dollarii.

Didi - che ha battuto Uber per rivendicare il dominio del ride-hailing in Cina - è emerso dalla pandemia con una molla nel suo passo: la società ha riferito di aver fatto 6,4 miliardi di dollari di entrate e 800 milioni di dollari di profitto lo scorso trimestre. Questo l'ha incoraggiata a portare avanti la sua IPO, nella speranza di intensificare la sua spinta per rendere i robotaxi una realtà.

Secondo Bloomberg, l'IPO potrebbe valutare Didi tra i 70 e i 100 miliardi di dollari - dai 62 miliardi di dollari che ha ottenuto in un round di finanziamento privato l'anno scorso (tweet this). Questo sarebbe un enorme guadagno per SoftBank, Tencent, e, sì, Uber, che collettivamente possiedono più del 40% della società.

Uber possiede il 13% di Didi dopo aver venduto la sua attività di ride-hailing cinese alla società nel 2016. Ma dei due, Didi potrebbe essere un valore migliore. Ha fatto quasi 22 miliardi di dollari di entrate l'anno scorso e una perdita di 1,6 miliardi di dollari, e anche la più alta valutazione dell'IPO rappresenterebbe solo circa 5x delle vendite dell'anno scorso. Confrontate questo con Uber, che è scambiato a circa 8x le vendite dell'anno scorso anche dopo aver perso quasi quattro volte più soldi di Didi.

Quella di Didi non sarà l'unica IPO di quest'anno: la piattaforma di trading Robinhood - che ha cavalcato l'onda dei titoli meme e dei bilanci bancari gonfiati dall'assegno di stimolo - si dice che punti a una valutazione di 40 miliardi di dollari nel suo debutto estivo. In effetti, ci si aspetta che sia una stagione da blockbuster in generale: alcuni analisti stimano che le IPO quotate negli Stati Uniti potrebbero raccogliere più di 40 miliardi di dollari da giugno ad agosto - una cifra che eclisserebbe il record di 32 miliardi di dollari dell'anno scorso per lo stesso periodo.